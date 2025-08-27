Gaza: appello del Papa affinché si giunga ad un cessate il fuoco e si rilascino gli ostaggi

Inarrestabile, nella Striscia, la mesta contabilità delle vittime. Secondo al Jazeera almeno 21 palestinesi sarebbero rimasti uccisi, dall'alba di oggi, negli attacchi delle IDF. 4 pare stessero attendendo aiuti umanitari; e anche questa non sarebbe una novità nell'exclave. Dove oltre alle bombe anche la malnutrizione – si sostiene da più parti – contribuisce quotidianamente a falciare vite. Hamas riferisce del decesso di 10 palestinesi – fra cui 2 bambini - nelle ultime ore a causa della “carestia”. Notizie prive di conferme indipendenti; ma non vi è dubbio come la situazione umanitaria, nella Striscia, sia da tempo fuori controllo. Senza contare le implicazioni dell'operazione di terra su Gaza City. Offensiva che prosegue, come deciso all'esito della riunione del Gabinetto di sicurezza convocata da Netanyahu. Refrattario ormai a qualsiasi pressione; anche quelle sul fronte interno. Dove gli interrogativi sulla sorte degli ostaggi ancora in mano ai gruppi armati agitano l'opinione pubblica. Nuove proteste nelle scorse ore. Bloccate alcune autostrade; i manifestanti pare abbiano anche assediato le abitazioni di alcuni ministri. A livello internazionale invece è ancora forte l'indignazione per lo strike in “due tempi” sull'ospedale Nasser di Khan Younis; che avrebbe fatto strage di medici, giornalisti e civili. Tra le 21 vittime vi erano 6 terroristi di Hamas: questa, secondo i media, la replica dell'esercito israeliano. Mentre resta in stallo la diplomazia. Nuovo monito del Papa in queste ore. “Supplico che siano liberati tutti gli ostaggi, che si raggiunga un cessate il fuoco permanente e che si faciliti l'ingresso degli aiuti”: così Leone XIV. Che non ha mancato di invocare il rispetto integrale del diritto umanitario; “in particolare l'obbligo di tutelare i civili e i divieti di punizione collettiva e di spostamento forzato della popolazione”.







