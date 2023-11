MEDIO ORIENTE Gaza: assedio israeliano all'ospedale al-Shifa A Riad vertice straordinario Arabo Islamico. I leader arabi e musulmani rifiutano qualsiasi proposta che manterrebbe Gaza separata dalla Cisgiordania.

Sarebbero almeno 39 i neonati a rischio nell'ospedale Al-Shifa di Gaza dopo che è stata interrotta l'elettricità ed è mancato l'ossigeno. Strutta su cui si stringe l'assedio dell'esercito israeliano perché nei sotterranei potrebbe nascondersi il leader di Hamas Yahya Sinwar. L'intelligence ebraica prima però deve riuscire ad evacuare gli ospedali della striscia per consentire all'esercito di affrontare Hamas che li avrebbe trasformati in fortini. Due giorni fa, durante l'evacuazione di civili dall'ospedale Rantisi, coordinata dall'esercito, terroristi di Hamas hanno aperto il fuoco per spaventare la folla e farla rientrare, afferma il portavoce dell'esercito israeliano.

Intanto in un raid notturno ucciso Ahmed Siam, comandante della compagnia Naser Radwan Company di Hamas. L'uomo era barricato in una scuola di Gaza e nei giorni scorsi avrebbe tenuto in ostaggio oltre 1.000 abitanti della striscia. Israele impegnato anche su un altro fronte, quello libanese. Un drone israeliano in mattinata ha colpito un sito di Hezbollah, 40 chilometri all'interno del Libano, in risposta a lanci di razzi e droni dal paese dei cedri.

Fronte diplomatico in Arabia Saudita è partito oggi il vertice straordinario tra Lega Araba e Organizzazione della Cooperazione Islamica. I leader arabi e musulmani rifiutano qualsiasi proposta che manterrebbe Gaza separata dalla Cisgiordania. Inoltre, è stato chiesto al Consiglio di sicurezza dell'Onu di adottare "una risoluzione decisiva e vincolante" per porre fine all'aggressione".

