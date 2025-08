Gaza: attesa per la possibile decisione del Governo israeliano di occupare totalmente la Striscia

In continuo aggiornamento la mesta contabilità delle vittime; le ultime news di Al Jazeera parlano di almeno 9 palestinesi uccisi dall'alba di oggi negli attacchi sulla Striscia. Nelle ore successive le IDF hanno emesso un ordine di evacuazione per i civili di un quartiere di Gaza City. Prologo forse della decisione che secondo i media potrebbe essere presa domani dal Governo israeliano: occupare l'exclave, con tutto ciò che ne potrebbe conseguire. Ovvero una catastrofe, ad avviso dell'ONU. Ma questo potrebbe paradossalmente spingere Netanyahu a pigiare ancor più sull'acceleratore, visto anche il giudizio sprezzante più volte espresso nei confronti delle Nazioni Unite. E pare abbiano un peso relativo anche le perplessità manifestate dallo stesso capo di stato maggiore Zamir.

L'ufficio del Premier ha infatti già precisato come l'esercito sia pronto ad attuare qualsiasi decisione del gabinetto di sicurezza. Da tempo un inferno in terra la Striscia; nella notte 20 persone sarebbero rimaste uccise dal ribaltamento di un camion che trasportava merci. Washington ha fatto sapere di voler assumere il controllo degli aiuti umanitari; di una eventuale tregua, invece, nessuno ormai parla più. Di fatto una mera utopia – un cessate il fuoco – anche sul versante russo-ucraino.

Oggi l'arrivo a Mosca dell'inviato statunitense Witkoff, accolto a stretto giro da Putin per l'ennesimo colloquio. Pochi dubbi sull'oggetto del contendere. Venerdì infatti la scadenza dell'ultimatum di Trump, a Mosca, affinché interrompa l'offensiva. Quanto alla minaccia di sanzioni, l'inquilino della Casa Bianca pare intenda mantenere margini di manovra: “vedremo cosa succede – ha detto – prenderemo una decisione” dopo l'incontro odierno. Improbabile, tuttavia, un cambio di rotta del Cremlino; dove evidentemente si continua a scommettere su un prossimo collasso delle residue difese ucraine nel Donbass. Agenzie occidentali hanno inoltre parlato di un certo scetticismo, fra i decisori russi, sull'eventuale impatto di nuove sanzioni sull'economia del Paese. Anche i moniti di Trump all'India – affinché cessi di acquistare idrocarburi dal Paese aggressore, pena pesanti dazi secondari – parrebbero del resto non aver sortito effetti di rilievo.

Non sarebbe comunque interesse di Mosca far precipitare definitivamente i rapporti con Washington; stando ai media si starebbe valutando la possibilità di offrire concessioni, quali una tregua aerea con l'Ucraina. Segnalata proprio oggi, da Kiev, la morte di due persone a seguito di un attacco russo che avrebbe colpito un centro ricreativo nel distretto di Zaporizhzhia.