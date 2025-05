Gaza: avviata l'offensiva "senza precedenti" delle forze israeliane

È lo stesso esercito israeliano a definire come “senza precedenti” l'operazione militare avviata nell'area di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Il motivo dichiarato: colpire la capacità di gruppi armati che continuano a lanciare razzi verso lo Stato ebraico. Un annuncio rimbalzato su tutti i media, in un periodo di massima attenzione della comunità internazionale per la situazione umanitaria a Gaza.

Colpiti duecento obiettivi in 48 ore. Tra gli ultimi attacchi: il raid su una scuola che ospitava palestinesi sfollati a Gaza City. Secondo Hamas, le vittime sarebbero 33. Per l'Idf, nella scuola si trovavano invece "terroristi di alto livello". Intanto la tensione in medio oriente continua a crescere. L'Iran si dice pronto a “sferrare un colpo adeguato” verso Israele, dopo le notizie secondo cui Tel Aviv avrebbe intenzione di attaccare i siti nucleari iraniani se i colloqui tra Teheran e Washington non porteranno alla completa interruzione del programma nucleare iraniano.

Intanto l'inviato della Casa Bianca Witkoff smentisce le voci di un ok di Hamas all'accordo per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco. Israele, secondo gli Usa, avrebbe invece accettato la proposta. Da Bruxelles, il Commissario Ue allo Sport, Micallef, invita l'intero settore a far sentire la sua voce e a escludere dalle competizioni chi non condivide i valori della comunità, senza fare riferimenti a Israele ma con un chiaro richiamo alla situazione nella Striscia. Da Berlino, il cancelliere tedesco Merz dichiara di “non riuscire a comprendere” l'obiettivo dell'esercito israeliano a Gaza.