Gaza: Consiglio di sicurezza Onu approva risoluzione per il cessate il fuoco.

Dopo mesi di stallo, il Consiglio di sicurezza Onu approva una risoluzione per il cessate il fuoco immediato a Gaza per il Ramadan, con l'obiettivo di arrivare a uno stop durevole e al rilascio di tutti gli ostaggi. 14 i favorevoli, tra cui la Russia. Astenuti gli Stati Uniti. "Un fallimento sarebbe imperdonabile", dichiara il segretario generale Guterres.

Tensione Usa-Israele sul caso: il premier dello Stato ebraico Netanyahu ha annullato la partenza per Washington di una delegazione a causa dell'astensione. L'ambasciatore israeliano ha definito una "vergogna" il fatto che non si condanni l'attacco del 7 ottobre. Delusione per l'annuncio di Netanyahu all'interno del Consiglio per la sicurezza nazionale americana. "L'astensione - ha dichiarato un portavoce - non cambia la nostra politica". Washington rivendica di aver sempre sostenuto che il cessate il fuoco fosse legato alla liberazione degli ostaggi in mano ad Hamas. L'organizzazione palestinese, dal canto suo, si dice pronta a impegnarsi. Israele fa sapere di non volersi fermare finché non sarà liberato fino all'ultimo dei prigionieri.

