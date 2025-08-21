ESTERI Gaza: dall'inizio del conflitto l'83% delle vittime sono civili Lo afferma il quotidiano britannico Guardian in un inchiesta che raccoglie dati dell'esercito israeliano. Prosegue il tira e molla per arrivare a una pace nel conflitto russo - ucraino

È ancora lontana l'intesa tra Russia e Ucraina per arrivare a una pace duratura, nonostante l'attività di mediazione degli Stati Uniti. Zelensky sostiene che l'incontro con Putin sarà possibile solo dopo un accordo sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Per il presidente ucraino infatti "non c'è ancora alcun segnale da Mosca che indichi una reale intenzione di avviare negoziati sostanziali". Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D Vance annuncia che il nodo della trattativa per la pace verte sulla cessione di territori alla Russia, la maggior parte dei quali già occupati da Mosca, ma alcuni non ancora. Intanto dall'Ungheria il ministro degli esteri smentisce che Trump abbia chiamato Orban per chiedergli di non ostacolare l'adesione di Kiev all'UE: “Non è successo – dice – e la nostra posizione non è cambiata: siamo contrari all'ingresso".

Fronte ancora più delicato quello in Medioriente dove il premier israeliano Benyamin Netanyahu afferma che, anche se Hamas ha accettato l'accordo per la tregua, Israele prenderà comunque il controllo di Gaza. Il premier sostiene inoltre che il suo obiettivo non è occupare Gaza, ma “liberarla dai terroristi”. Comunicato intanto a personale medico e i gruppi umanitari nel nord di Gaza di iniziare a elaborare piani di evacuazione dei civili verso sud, in vista dell'offensiva militare per conquistare l'area. In un'inchiesta del quotidiano britannico Guardian emerge che dall'inizio del conflitto, secondo i dati dell'Idf, l'83% delle persone uccise nella Striscia sono stati civili.

L'Idf ha negato quanto affermato in un'inchiesta pubblicata dal Guardian secondo cui i dati di un "database classificato dell'intelligence militare" indicano che 5 palestinesi su 6 uccisi a Gaza durante la guerra sono civili, affermando che gli autori dell'articolo mancano di "competenze militari di base". "I numeri nell'articolo non sono corretti e non riflettono i dati presenti nei sistemi Idf", ha affermato. "Durante la guerra vengono condotte continue valutazioni di intelligence sul numero di terroristi eliminati nella Striscia, basate su vari metodi e su ricerche incrociate provenienti da diverse fonti", prosegue la risposta.



