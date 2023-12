Gaza: dopo la rottura della tregua cresce la pressione di Tsahal nel sud della Striscia Prima del cessate il fuoco - denuncia UNICEF - almeno 5.300 bambini palestinesi avevano perso la vita a causa dei bombardamenti

Dopo l'illusione di un cessate il fuoco duraturo, il catastrofico impatto con la realtà per la gente di Gaza: tornata ad essere un inferno dal quale non è possibile fuggire. E dove manca tutto. “Siamo alla soglia di uno tsunami umanitario”, ha dichiarato la portavoce dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi: sottolineando come da venerdì mattina nessun aiuto sia più affluito nella Striscia. E' de facto l'assedio ermetico che aveva caratterizzato le settimane seguenti l'orrore del 7 ottobre. Devastanti gli effetti della risposta dello Stato Ebraico a quel trauma. 48 giorni di bombardamenti nel corso dei quali più di 5.300 bambini hanno perso la vita, segnala UNICEF. Numeri che tolgono il fiato, e destinati inevitabilmente ad aggravarsi vista l'intensità degli attacchi di Tsahal; con l'obiettivo di annientare operativi ed infrastrutture di Hamas. Che dal canto suo ha diramato l'ordine di “riprendere i combattimenti”. Ma è un diluvio di fuoco, quello che si sta abbattendo sulla fazione islamista. L'esercito israeliano afferma di aver colpito più di 400 obiettivi; con il coinvolgimento di forze aree, navali e di terra. Nel mirino in queste ore l'area di Khan Yunis, roccaforte dei gruppi armati. La pressione dunque si sta spostando – come annunciato - nel sud della Striscia, dove si era rifugiato un numero abnorme di sfollati. Da qui una serie di ordini di evacuazione diretti ai civili. Ma in simili condizioni è quantomai arduo garantire il passaggio verso zone sicure, ammesso ve ne siano. Diplomazie al lavoro, intanto, per un ripristino temporaneo della tregua. Decisivo il ruolo di Egitto e Qatar. Il Segretario alla Difesa americano Austin ha puntato il dito contro Hamas, per la ripresa delle ostilità. Non di questo avviso Erdogan, che ha stigmatizzato piuttosto l'approccio di Israele, definito “intransigente”. La conditio sine qua non, per un nuovo stop di un giorno dei combattimenti, pare sia la predisposizione di una nuova lista di 10 ostaggi da liberare; sarebbero 137, quelli ancora trattenuti a Gaza. Dove le autorità locali parlano di 240 persone uccise, dopo la fine della tregua.

