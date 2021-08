Gaza: Egitto richiude valico di Rafah sine die

Il valico di Rafah, l'unico contatto di Gaza col mondo esterno non controllato dagli israeliani, è stato chiuso ieri dall'Egitto dopo tre mesi senza che fosse indicata una data per la sua riapertura: lo riferisce oggi una fonte della sicurezza egiziana. La fonte non ha spiegato le ragioni della chiusura, ma altre persone informate hanno parlato delle attuali tensioni tra Israele e Hamas. Il valico, quasi sempre tenuto chiuso dall'ottobre 2014, era stato aperto dal 16 maggio scorso per consentire il passaggio di aiuti umanitari e feriti durante i raid aerei israeliani di quel mese.

