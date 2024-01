Gaza: Eurocamera critica la "risposta sproporzionata di Israele", chiesto un cessate il fuoco Tensione altissima in Medio Oriente: nelle scorse ore attacco del Pakistan in Iran

E' la prima volta che l'Eurocamera chiede un cessate il fuoco permanente nella Striscia: con una risoluzione non vincolante, che ha ottenuto 312 voti a favore, 131 contrari e 72 astenuti, chiede una soluzione politica della guerra a condizione che tutti gli ostaggi siano rilasciati e Hamas sia smantellata. Ma allo stesso tempo denuncia la “risposta militare sproporzionata” di Israele, con un numero di morti “senza precedenti tra i civili”, pur condannando “con la massima fermezza” l'attacco terroristico di Hamas. Tra gli appelli: quello per un accesso umanitario pieno all'intera Striscia.

Intanto, da Davos, il Presidente di Israele Herzog difende l'azione militare. “Combattiamo la guerra per la libertà del mondo”, dichiara, pronunciando il suo discorso accanto alla foto del piccolo Kfir Bibas, il più piccolo degli ostaggi che oggi compie un anno.

Altissima la tensione in Medio Oriente. Oltre a Gaza e agli scontri in Yemen, nelle scorse ore l'attacco del Pakistan in una città dell'area sud-orientale dell'Iran. Un'azione in risposta ad un altro attacco di Teheran due giorni fa. Almeno nove i morti. Un'operazione, fanno sapere le istituzioni pachistane, contro nascondigli occupati da “terroristi”. Scenario imprevedibile, dunque, nel quale si inserisce la Cina come potenziale mediatrice della crisi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: