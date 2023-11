MEDIO ORIENTE Gaza: evacuati i 31 neonati prematuri dall'ospedale Al-Shifa Si tratta ancora per il rilascio degli ostaggi. Secondo Hamas, 13 mila i morti dall'inizio della guerra, tra cui oltre 5.500 minori

Sono stati evacuati i 31 neonati prematuri che si trovavano ancora all'ospedale Al-Shifa, a Gaza. Ora sono diretti in Egitto. A darne notizia il Direttore generale della struttura. Nel frattempo, Medici senza frontiere denuncia quello che definisce un “attacco deliberato” contro un suo convoglio nella Striscia che ha provocato un morto.

Situazione critica, dunque, mentre sul piano delle operazioni militari le forze israeliane rendono noto di aver scoperto 35 ingressi di tunnel militari a Gaza City e una base dell'intelligence di Hamas. Nei confronti dei palestinesi “è in atto un genocidio”, afferma un portavoce di Abu Mazen che mette in guardia sulla possibilità di una guerra totale in Medio oriente.

Nelle scorse ore ribelli yemeniti – che opererebbero per conto dell'Iran - hanno preso il controllo di una nave legata ad un uomo d'affari israeliano sul Mar Rosso. Sul fronte ostaggi nuovi passi avanti nella trattativa. “L'intesa ancora non c'è – fa sapere un rappresentante della sicurezza nazionale Usa – ma le differenze sono diminuite”.

