Gaza: Guterres, in visita al valico di Rafah, invoca un immediato cessate il fuoco.

Slitta a lunedì il voto - al Consiglio di Sicurezza Onu - su una nuova risoluzione preparata da alcuni membri non permanenti dell'organismo, per una tregua immediata a Gaza. Visita al valico di Rafah, oggi, per Guterres; che invoca un cessate il fuoco umanitario ed “un accesso totale e senza restrizioni ai beni umanitari” in tutta la Striscia. Critiche dallo Stato Ebraico; l'ONU – ha dichiarato il Ministro degli Esteri Katz - “è divenuta una istituzione antisemita e antiisraeliana”. Si continua a combattere, intanto, nei pressi dell'ospedale al Shifa. Hamas ha parlato dell'uccisione – da parte dell'esercito israeliano – di 19 palestinesi in fila per la distribuzione di aiuti alla periferia di Gaza City. Accuse negate da Tsahal.

