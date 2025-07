Gaza, Hamas denuncia: “In 24 ore Israele ha ucciso 134 persone”

Almeno tre palestinesi sono stati uccisi e diversi feriti dal fuoco dei carri armati israeliani entrati oggi nella città di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale. In precedenza fonti mediche avevano indicato che cinque membri della stessa famiglia erano morti in un raid nella zona di Al-Mawasi, nel sud della Striscia, e altre due a Jabalia, a nord. La Caritas parla di “una situazione terribile” in cui “la popolazione è ridotta alla fame, al punto da rischiare la carestia” e “i bambini vengono bombardati mentre aspettano di ricevere alimenti”.

Papa Leone XIV ha chiamato il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen enfatizzando “l'urgenza di prestare soccorso a chi è maggiormente esposto e di permettere l'ingresso adeguato di aiuti umanitari”. Hamas denuncia: “Gli attacchi israeliani sulla Striscia hanno provocato 134 morti in 24 ore”.

Intanto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, insieme ai colleghi di altri 22 paese europei e non solo hanno firmato un messaggio semplice e urgente: “La guerra a Gaza deve finire ora”. La nota è stata sottoscritta anche dal Commissario europeo per l'uguaglianza, la preparazione e la gestione delle crisi.