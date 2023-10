MEDIORIENTE Gaza: Hamas lancia l'appello alla mobilitazione "a tutti gli uomini liberi nel mondo" Nel frattempo, sirene di allarme antiaereo risuonano a Tel Aviv e nel centro di Israele

Nuovo attacco dell'esercito israeliano sulla Striscia di Gaza: raid nel quale è rimasto ucciso il Capo della sicurezza nazionale di Hamas. E non è l'unico personaggio chiave dell'organizzazione morto in queste ore: in un attacco uccisa la vedova del co-fondatore di Hamas. Le forze dello Stato ebraico tornano sul territorio di Gaza per cercare di localizzare i dispersi israeliani: si stima che gli ostaggi siano 203. Dall'altra parte, il Ministero della sanità di Gaza parla di oltre 3700 morti e oltre 12.400 feriti.

In un clima di tensione sempre più alta, Hamas lancia l'appello alla mobilitazione verso quella che viene definita la “nazione islamica” e “a tutti gli uomini liberi nel mondo”, affinché partecipino a marce e dimostrazioni di solidarietà. “Il popolo non si piegherà di fronte al nemico”, afferma un portavoce. Manifestazioni pro Palestina sono in corso in diverse parti del mondo, non senza scontri e arresti: a Berlino 65 agenti sono rimasti feriti in un raduno filo-palestinese. E in sede europea il confronto tra i diversi Paesi sulle misure anti-terrorismo. “Nessun segnale di rischio attentati in Italia”, assicura il ministro degli Esteri italiano Tajani.

Nel frattempo proseguono le dimostrazioni di vicinanza dei Paesi occidentali verso Israele. Dopo la visita del presidente Usa Biden, oggi è la volta del premier britannico Sunak che incontra Netanyahu. “Il Regno Unito è dalla vostra parte”, ribadisce Sunak. “Hamas è il nuovo nazismo”, tuona il Primo ministro israeliano. Sul fronte umanitario la notizia che l'Egitto aprirà il varco di Rafah per gli aiuti umanitari a Gaza.

