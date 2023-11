MEDIORIENTE Gaza: Hamas non ratifica accordo, slittano tregua e rilascio ostaggi Il ritardo non deriva da una rottura dei colloqui, dice una fonte israeliana

Gaza: Hamas non ratifica accordo, slittano tregua e rilascio ostaggi.

Slittano tregua e rilascio degli ostaggi a Gaza, inizialmente previsti per oggi. Non avverranno prima di domani, con Hamas che non avrebbe ancora ratificato l'accordo raggiunto con Israele. "Il ritardo non deriva da una rottura dei colloqui, ma piuttosto dalla necessità di risolvere le questioni amministrative, che sono in fase di risoluzione". Lo ha detto una fonte israeliana citata dai medi.

Il figlio di un membro di Hezbollah al parlamento di Beirut è stato ucciso ieri in un attacco israeliano nel sud del Libano. Un 17enne è morto e un altro giovane è rimasto ferito in un raid in Cisgiordania, secondo la Mezzaluna rossa palestinese.

