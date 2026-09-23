Gaza: il Board of Peace di Trump presenta piano per la ricostruzione iniziale da 2,45 miliardi

Si riunisce il Board of Peace fondato dal presidente Usa, Donald Trump. L'organizzazione presenterà mercoledì 23 settembre, durante una riunione degli Stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza del valore di 2,45 miliardi di dollari della durata di sei mesi.

La proposta comprende 66 progetti. Nel documento sarebbero previste spese per alloggi temporanei, rimozione delle macerie, riabilitazione degli ospedali, ripresa economica e dispiegamento di una forza di sicurezza multinazionale. Rappresentanti di 35 Paesi sono attesi al briefing, inclusi membri dell'Ue che non ne fanno parte. Il Consiglio per la Pace, è stato spiegato, ha bisogno della cooperazione tra Israele e Hamas. Il piano stima i danni materiali a Gaza in 35,2 miliardi di dollari e prevede che la completa ripresa e ricostruzione richiederanno circa 71,4 miliardi nel prossimo decennio.







