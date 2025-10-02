Gaza: intercettata dalle IDF la Flotilla. Israele smentisce la violazione del blocco da parte di un'imbarcazione

L'epilogo della missione - per gran parte degli attivisti - a circa 70 miglia dalla Striscia; dopo 20 giorni di navigazione. Ieri – dopo ore di tensioni crescenti - il primo warning da parte di unità militari dello Stato Ebraico: l'esplicito invito a dirigersi verso il porto di Ashdod. Ignorato dai velieri della Flotilla; che hanno continuato a fare rotta su Gaza. A quel punto, in serata, è scattato il blitz delle IDF; l'abbordaggio delle imbarcazioni e il fermo di chi si trovava a bordo. Inclusi tutti i partecipanti italiani – a quanto pare -; ed il volto più noto: Greta Thunberg, apparsa visibilmente provata.

Nessuno avrebbe opposto resistenza; l'operazione si sarebbe conclusa in modo incruento con il trasferimento dei passeggeri in porti israeliani, in vista dell'espulsione verso l'Europa. Senonché non tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sarebbero state intercettate; il gran numero potrebbe avere in un qualche modo “saturato” la rete di vigilanza. Stando ai media turchi la Mikeno sarebbe arrivata nelle acque di Gaza; centrando così l'obiettivo politico degli organizzatori: “rompere l'assedio”, mettendo così sotto pressione le cancellerie occidentali; accusate quantomeno di inerzia, rispetto al dramma che si sta consumando nella Striscia. Le acque prospicienti la costa dell'exclave – era stato del resto sottolineato dai legali della Flotilla -, non sono acque territoriali israeliane; e affermare il contrario significherebbe riconoscere come lecita l'annessione de facto da parte di Israele. Il cui Esercito ha tuttavia smentito a stretto giro la violazione del blocco navale.

A Gaza intanto ai bombardamenti – che anche oggi avrebbero mietuto vittime -, si aggiunge un'angosciosa incertezza riguardo le prospettive di pace. Stando a media arabi Hamas – e le altre fazioni armate – giudicano infatti vaghe le disposizioni del piano per una cessazione delle ostilità presentato da Trump. Chiederebbero garanzie circa l'impegno di Israele ad un cessate il fuoco; e collegare il rilascio degli ostaggi al calendario del ritiro delle IDF. Chiesti – pare – 2-3 giorni per definire una posizione: tempistica che coinciderebbe con l'ultimatum posto dall'inquilino della Casa Bianca.

Tragico episodio, intanto, a migliaia di chilometri di distanza: 2 morti e 3 feriti a Manchester in un attacco all'arma bianca dinanzi ad una sinagoga nel giorno dello Yom Kippur. L'attentatore - che avrebbe anche tentato di investire alcune persone con un'auto – è stato poi ucciso dalla Polizia.









