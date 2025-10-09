Gaza: Israele e Hamas firmano l'accordo. Onu: "Diventi alba di pace"

Israele e Hamas firmano a Sharm, in Egitto, l'accordo per il cessate il fuoco. La svolta è arrivata. Ed è incontenibile la gioia della popolazione di Gaza. Tra i primi effetti l'invio di oltre 150 camion di aiuti umanitari, rende noto la Mezzaluna Rossa. “Questo accordo – commenta il segretario generale Onu Guterres - offre un barlume di sollievo. Quel barlume deve diventare l'alba della pace”.

"È stato un momento storico - commenta da Gerusalemme padre Ibrahim Faltas (Custodia di Terra Santa) - tutti sono contenti. Nessuno ha dormito questa notte, tutti seguivano le notizie e io spero che continuino su questa strada. Qui abbiamo cinque scuole. I bambini erano diversi oggi: erano felici e mi hanno dato una grande gioia. Hanno fatto festa per ringraziare San Francesco".

L'esercito israeliano avrebbe iniziato a ritirarsi parzialmente da Gaza, ma lo Stato ebraico mette in chiaro che manterrà il controllo del 53 per cento del territorio. Prossimo passaggio cruciale: il rilascio di 1.950 prigionieri palestinesi in cambio di 20 ostaggi israeliani in vita. Il cessate il fuoco arriverà dopo 24 ore dalla riunione del Governo israeliano. E in quel momento inizieranno le 72 ore per liberare gli ostaggi. All'interno dell'esecutivo guidato da Netanyahu non tutti sono d'accordo: contrario al piano il Ministro delle Finanze di estrema destra.

“Abbiamo messo fine alla guerra”, rivendica, dagli Stati Uniti, il presidente Trump che esorta a una “pace durevole”. Gli Usa contribuiranno alla ricostruzione e alla sicurezza di Gaza. Gli ostaggi, prevede, saranno rilasciati lunedì o martedì. Intanto in Israele arrivano l'inviato della Casa Bianca Witkoff e il genero di Trump, Kushner. Da Mosca interviene anche Vladimir Putin, con l'auspicio che le iniziative del presidente statunitense siano “realizzate”.

Il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen guarda con speranza all'accordo. E' “l'occasione per una pace duratura”, ha affermato in giornata la presidente della Commissione Ue, von der Leyen. Da Roma, la premier Meloni, ha ringraziato Trump ed esortato a escludere Hamas da ruoli futuri.

