CONFLITTO Gaza: Israele e Hamas firmano l'accordo. Onu: "Diventi alba di pace" Padre Faltas (Custodia di Terra Santa) si sofferma sulla gioia della popolazione e sulla speranza di arrivare alla pace

Israele e Hamas firmano l'accordo su Gaza. Una notizia attesa. Hanno fatto il giro del mondo le immagini della folla in festa nella Striscia dopo aver appreso dell'intenzione di siglare il piano per fermare le ostilità. L'intesa procede, dunque, anche se, all'interno dell'esecutivo israeliano, non tutti sposano la decisione: contrario, ad esempio, il Ministro delle Finanze di estrema destra.

"Per israeliani e palestinesi - commenta il segretario generale Onu, Antonio Guterres - questo accordo offre un barlume di sollievo. Quel barlume deve diventare l'alba della pace. Esorto tutti a cogliere questa epocale opportunità per stabilire un percorso politico credibile. Questa svolta ci mostra la forza e il potenziale della diplomazia".

Già in mattinata le forze militari si stavano preparando a un ritiro parziale. Secondo fonti di Hamas, entro 72 ore Israele rilascerà 1.950 prigionieri palestinesi in cambio di 20 ostaggi ancora in vita.

Gli Usa contribuiranno alla ricostruzione e alla sicurezza di Gaza, ha sottolineato il presidente Trump. L'inviato della Casa Bianca Witkoff e il genero di Trump, Kushner, dovrebbero arrivare in Israele questa sera o domani, partendo dalla sede del negoziato di Sharm. Il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen guarda con speranza all'accordo. E' “l'occasione per una pace duratura”, ha affermato la presidente della Commissione Ue, von der Leyen. Da Roma, la premier Meloni, ha ringraziato Trump ed esortato a escludere Hamas da ruoli futuri.

Nel servizio l'intervista a padre Ibrahim Faltas (Custodia di Terra Santa)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: