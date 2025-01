TREGUA Gaza: Israele e Hamas firmano ufficialmente l'accordo a Doha Netanyahu, 'accordo raggiunto, oggi vertice del gabinetto'

Gaza: Israele e Hamas firmano ufficialmente l'accordo a Doha.

È cominciata dopo le 11 ora locale (le 10 in Italia), dopo un ritardo di circa un'ora, la riunione del gabinetto israeliano per l'approvazione dell'accordo sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. 'Soggetto all'approvazione del gabinetto e del governo e all'entrata in vigore dell'accordo, il rilascio degli ostaggi potrebbe realizzarsi secondo il piano stabilito, con la possibilità che gli ostaggi vengano liberati già domenica', rende noto l'ufficio del primo ministro Netanyahu.

In particolare, le prime tre donne saranno liberate domenica alle 16. 'Appoggiamo pienamente e sosterremo l'accordo di cessate il fuoco raggiunto tra Israele e Hamas', dicono in un comunicato i leader dei Paesi del G7.



I negoziatori di Israele e Hamas nella notte avevano firmato ufficialmente a Doha l'accordo di tregua, insieme ai mediatori di Usa e Qatar.

