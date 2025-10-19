TV LIVE ·
19 ott 2025
Gaza: Israele sospende l'ingresso di aiuti umanitari, Usa al lavoro per evitare escalation

Tregua in bilico nella Striscia di Gaza. Israele sospende l'ingresso di aiuti umanitari, accusando Hamas di aver violato il cessate il fuoco. Nelle scorse ore attacchi dell'esercito israeliano su Rafah a seguito del lancio, spiegano fonti di Tel Aviv, di un missile anticarro contro le truppe impegnate a smantellare le infrastrutture di Hamas. Nuovi raid annunciati nel sud della Striscia.

Nelle scorse ore il premier Netanyahu, parlando di violazione della tregua, ha evocato la necessità di "agire con forza". Gli Stati Uniti, che sono stati informati preventivamente del raid su Rafah, sono al lavoro per impedire un'escalation che potrebbe far crollare l'accordo per porre fine alla guerra. Il gruppo palestinese nega di essere responsabile di azioni militari e rinnova l'impegno per portare avanti quanto concordato. Intanto il ministro di estrema destra israeliano Ben Gvir si appella a Netanyahu invocando la ripresa delle operazioni militari "su vasta scala" nella Striscia. L'organizzazione "deve essere distrutta completamente", afferma il ministro.




