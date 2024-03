MEDIO ORIENTE Gaza: la Corte dell'Aja ordina a Israele aiuti urgenti alla Striscia Netanyahu annuncia invierà una delegazione a Washington.

La Corte internazionale di giustizia dell'Aja ordina a Israele di "garantire un'assistenza umanitaria urgente". Si tratta di nuove misure provvisorie emesse dalla Corte che deve decidere sulle accuse di genocidio mosse dal Sudafrica nei confronti dello Stato ebraico.

È arrivata intanto la comunicazione ufficiale del premier israeliano Benyamin Netanyahu Gabinetto di Guerra: via libera all'invio di una delegazione a Washington la prossima settimana. Annuncio che conferma così quanto dichiarato ieri dalla Casa Bianca. Fonti politiche riferiscono che "Netanyahu si è reso conto di aver sbagliato" ad annullare in un primo momento l'invio della delegazione come reazione al voto di astensione degli Usa sulla risoluzione approvata dal Consiglio di sicurezza dell'Onu per il cessate il fuoco a Gaza.

Nella Striscia la situazione intanto è sempre più drammatica. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk afferma in un'intervista alla Bbc che Israele ha responsabilità significative sulla catastrofe umanitaria e che esiste un caso "plausibile" secondo cui lo Stato Ebraico stia usando la fame come arma di guerra. Una forte presa di posizione del funzionario ONU che aggiunge che se l'intento fosse dimostrato, ciò equivarrebbe a un vero e proprio crimine di guerra.

Torna a farsi sentire a 5 mesi dagli attacchi del 7 ottobre il capo militare di Hamas a Gaza. In un audio invita il mondo arabo a lottare per la Palestina e a marciare su Gerusalemme. I media palestinesi accusano un nuovo attacco a Gaza City dove un edificio, che ospita diversi media fra cui Sky News arabo, è stato colpito ed è crollato a seguito di un bombardamento.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: