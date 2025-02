MEDIO ORIENTE Gaza: liberati tre ostaggi israeliani in cambio di 369 palestinesi

Dopo 498 giorni di prigionia nelle mani di Hamas, Aleksandr Sasha Trufanov, Saguy Dekel-Hen e Yair Horen sono stati liberati e sono ora in territorio israeliano. I tre ex ostaggi sono stati mostrati in diretta mentre venivano accompagnati dai miliziani sul palco allestito a Khan Younis, nel sud di Gaza, con immagini di propaganda e un messaggio: “Nessun trasferimento se non a Gerusalemme”, chiaro il riferimento al piano proposto da Trump per il futuro della Striscia. Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha accolto con soddisfazione il loro rilascio, ringraziando il supporto statunitense e sottolineando che Hamas ha cercato di violare gli accordi. Ha ribadito l’impegno del governo israeliano per riportare a casa tutti gli ostaggi, vivi o deceduti, con ogni mezzo necessario e in coordinamento con gli Stati Uniti. Contestualmente, come previsto dall’accordo di cessate il fuoco, centinaia di prigionieri palestinesi sono stati liberati dalle carceri israeliane e trasportati in autobus verso Gaza e la Cisgiordania. Un convoglio è partito dalla prigione del Neghev diretto a Gaza, mentre un altro ha lasciato il carcere di Ofer per raggiungere Ramallah. Questo scambio rappresenta il sesto round della prima fase dell’accordo, che prevede la liberazione di 369 detenuti palestinesi in cambio degli ostaggi israeliani.

