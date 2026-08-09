Gaza, Netanyahu boccia il piano di Trump: "Nessun ritiro senza il disarmo di Hamas"

Benjamin Netanyahu respinge il nuovo piano americano per Gaza elaborato dal "Board of Peace" e pone una condizione netta per il ritiro delle forze israeliane dalla Striscia: Hamas dovrà prima essere completamente disarmato. Il premier israeliano ha ufficializzato la propria posizione durante una riunione del governo, dichiarando che Israele non accetta il documento in 15 punti promosso dall’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump.

La presa di posizione apre una nuova fase di tensione attorno alla roadmap americana per Gaza. Il nodo principale riguarda infatti la sequenza delle misure previste: Israele sostiene che l’Idf non debba ritirarsi prima del disarmo di Hamas, mentre il movimento palestinese chiede che Israele interrompa le operazioni e rispetti i propri impegni prima di procedere con la consegna delle armi.

Netanyahu ha inoltre ribadito la propria contrarietà alla nascita di uno Stato palestinese, ipotesi contemplata nel percorso politico delineato dal piano. Una posizione che ha ottenuto il sostegno dell'ala più a destra del governo israeliano. Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha chiesto che non vi siano né ritiri dalla Striscia né l'avvio della ricostruzione prima del completo smantellamento di Hamas. La posizione del governo israeliano arriva però in un momento politicamente delicato per Netanyahu, con le elezioni israeliane fissate per il 27 ottobre.

Il premier si trova stretto tra le pressioni dell'ala più radicale della sua maggioranza e quelle dell'amministrazione Trump, intenzionata a far avanzare il percorso verso una stabilizzazione della Striscia.









