Gaza: ok di Hamas, in linea di principio, al piano di Trump per porre fine alle ostilità

Stando ad al Jazeera sarebbero almeno 44 i palestinesi rimasti uccisi dall'alba di oggi. Passati ormai in secondo piano, però, i resoconti della situazione sul campo a Gaza. Come se ormai l'opinione pubblica occidentale si fosse assuefatta all'orrore; e ad una certa retorica. “Finiremo il lavoro” “il più velocemente possibile”: le crude parole, ieri – di Netanyahu –, dal palco del Palazzo di Vetro; mentre decine di diplomatici abbandonavano l'emiciclo in segno di protesta. Un dettaglio, per il Premier israeliano, lo sdegno di buona parte della Comunità internazionale.

L'attenzione è piuttosto alle mosse di Washington; in vista anche dell'incontro di lunedì con Trump. Si parlerà pure di Cisgiordania, a quanto pare. Il Presidente statunitense sarebbe contrario ad un'ipotesi di annessione; ma quanto sia in grado di imporre una propria agenda, ai vertici dello Stato Ebraico, resta un'incognita. Così sulla Striscia. Rivelati da un canale saudita i dettagli del suo piano in 21 punti per una cessazione delle ostilità. Fra i passaggi chiave il graduale ritiro delle IDF preceduto dal rilascio di tutti gli ostaggi; immediato invio di aiuti illimitati attraverso l'ONU; amnistia ai leader di Hamas in cambio del loro ritiro dall'exclave; rilascio di migliaia di prigionieri palestinesi. Prevista inoltre una collaborazione degli USA, con partner arabi e internazionali, per sviluppare una forza di stabilizzazione temporanea che supervisioni la sicurezza a Gaza. La notizia di queste ore – rilanciata da media israeliani – sarebbe il sì “in linea di principio” di Hamas. Tutti i Paesi della Regione sono coinvolti, ha assicurato dal canto suo l'inquilino della Casa Bianca.

Rumors di aperture a trattare, nel frattempo, degli attivisti della Global Sumud Flotilla; dopo l'appello del Presidente italiano Mattarella ad accettare la mediazione del Patriarcato di Gerusalemme per fare arrivare il carico umanitario nella Striscia salvaguardando l'incolumità delle persone. Fra le ipotesi quella di recapitare gli aiuti in Egitto sfiorando le acque territoriali israeliane; raggiungendo dunque la costa a poca distanza da Gaza.







