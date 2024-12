MEDIO ORIENTE Gaza, OMS: “Ospedale Kamal Adwan distrutto, oltre 50 morti nell’incursione israeliana” La struttura sanitaria chiave è fuori servizio: devastazione e evacuazioni nell’ultimo grande ospedale del nord di Gaza

Gaza, OMS: “Ospedale Kamal Adwan distrutto, oltre 50 morti nell’incursione israeliana”.

L'ultimo grande ospedale operativo nel nord di Gaza, il Kamal Adwan di Beit Lahia, è stato reso inservibile dopo un'incursione militare israeliana. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Durante l’assalto, oltre 50 persone hanno perso la vita, mentre l’area è diventata teatro di un intenso scontro armato.

Secondo l’OMS, l'esercito israeliano ha fatto irruzione nei pressi della struttura, ordinando l'evacuazione solo 15 minuti prima dell'attacco. Diversi reparti chiave dell’ospedale sono stati distrutti da incendi causati dai raid. L'esercito israeliano ha motivato l'azione sostenendo che l'ospedale fosse diventato "una roccaforte per organizzazioni terroristiche", utilizzata come nascondiglio da Hamas.

Nella struttura rimangono ancora 60 operatori sanitari e 25 pazienti in condizioni critiche, inclusi quelli collegati a ventilatori.

"Le forze di occupazione hanno portato decine di membri del personale medico dell'ospedale Kamal Adwan in un centro di detenzione per interrogarli, compreso il direttore, Hossam Abu Safiyeh", ha dichiarato il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, in un comunicato.



