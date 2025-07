Gaza, ong Refugees: "Per fame in una settimana gli stessi morti dell'intera guerra"

Donald Trump appare sempre più come un deus ex machina dal quale dipendono le sorti, anche economiche, del mondo. Arrivato in Scozia per un viaggio privato, incontrerà domani la presidente della Commissione Ue, Von der Leyen. Sul tavolo l'intesa commerciale rincorsa da mesi, per evitare l'introduzione di dazi al 30% sulle esportazioni europee negli Usa. Il Tycoon da una parte dichiara che “sarà l'accordo più grande di tutti”, dall'altra che le possibilità di riuscita sono al 50%.

Anche le sorti del Medio Oriente passano dagli Stati Uniti, che invitano Israele a procedere con l'eliminazione di Hamas, dopo aver ritirato le proprie delegazioni in Qatar per trattare una tregua nella Striscia. Trump liquida poi l'annuncio del riconoscimento dello Stato di Palestina da parte della Francia come una semplice dichiarazione di Macron che - dice - “non conta nulla”. Interpellata da Repubblica, la premier Meloni ha spiegato che l'Italia non seguirà la linea francese: “Senza che ci sia uno Stato di Palestina, il riconoscimento – sostiene – può addirittura essere controproducente”. E proprio i leader di Francia, Germania e Regno Unito hanno chiesto allo Stato ebraico di affrontare la catastrofe umanitaria in corso nella Striscia di Gaza, impegnandosi per misure ulteriori.

Si moltiplicano i casi di malnutrizione tra i bambini e, secondo l'ong Refugees International, il numero di morti per fame in questa settimana sta per eguagliare quello registrato dall'inizio delle ostilità. L'emittente israeliana Kan denuncia la distruzione da parte dell'Idf di ingenti quantità di cibo, stipato in centinaia di camion. Riprende invece il lancio di aiuti umanitari via aera all'interno della Striscia.