GUERRA IN MEDIO ORIENTE Gaza, Onu: "In corso una carestia interamente causata dall'uomo"

Il Medio Oriente continua a sanguinare. A Gaza, un raid israeliano su Khan Younis uccide almeno quattro bambini che cercavano riparo in tende per sfollati. Hamas denuncia oltre 70 morti nelle ultime 24 ore, tra cui civili in fila per ricevere aiuti alimentari. L’Onu avverte: è ufficialmente in corso una carestia nella Striscia ed è “interamente causata dall’uomo”. E ciò in base a un rapporto dell’Integrated Food Security Phase Classification, l’organismo internazionale sostenuto dalle Nazioni Unite che monitora la sicurezza alimentare. La crisi – sottolinea - potrebbe presto estendersi ad altre città. Intanto, i carri armati israeliani – secondo media di Tel Aviv - sono entrati nel sobborgo di Sabra, a Gaza City.

Il Papa rinnova il suo monito: nessun popolo può essere costretto all’esilio forzato, “anche il più piccolo ha diritto a vivere nella propria terra”. E sulla difesa della terra insiste anche il presidente ucraino Zelensky: nel Giorno della bandiera nazionale, alla presenza dell'inviato speciale di Trump per l'Ucraina, Keith Kellogg, ribadisce che Kiev non cederà “un solo metro agli occupanti”, ricordando come quella bandiera resti un simbolo di speranza per milioni di cittadini che vivono nei territori temporaneamente occupati. Nella capitale ucraina è suonato all'alba l'allarme per l'annunciato arrivo di droni russi. L'esercito russo ha colpito la regione di Zaporizhzhia 448 volte in un giorno. Uno degli attacchi più intensi delle ultime settimane.

Secondo fonti diplomatiche europee, la Cina avrebbe manifestato disponibilità a inviare truppe di peacekeeping, ma esclusivamente nel quadro di una missione autorizzata dalle Nazioni Unite.



