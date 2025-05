Gaza: raid israeliano colpisce, secondo fonti locali, la casa di una dottoressa; morti 9 dei suoi 10 figli

Sempre più tragica la situazione a Gaza. Dove prosegue l'operazione di terra delle forze israeliane, dopo la rottura della tregua. Pesanti soprattutto i raid aerei. Le IDF hanno comunicato di aver colpito oltre 100 obiettivi nella Striscia. Nel corso di un attacco – riportano dall'Ospedale Nasser di Khan Younis – sarebbe stata colpita la casa di una dottoressa; con la morte di nove dei suoi dieci figli. Secondo un rapporto dell'Associated Press i soldati israeliani starebbero utilizzando detenuti palestinesi come scudi umani per bonificare gli edifici dell'exclave.