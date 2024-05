GUERRA IN MEDIO ORIENTE Gaza, riaperto il valico di Kerem Shalom: in arrivo 120 camion di aiuti L'Idf: “Presentato un piano per un anno di guerra”

Sospiro di sollievo per gli sfollati. Gli aiuti umanitari possono nuovamente attraversare il valico di Karem Shalom, nel sud della Striscia: sotto il controllo dell'esercito israeliano, è stato riaperto, dopo l'insistenza di Onu e Stati Uniti, che hanno fermato la fornitura di bombe a Tel Aviv. Ora 120 camion carichi di beni per la popolazione palestinese si stanno spostando verso il valico, fa sapere il capo della Mezzaluna Rossa egiziana nel Nord Sinai, e non è esclusa una imminente riapertura del terminal di Rafah.

In corso combattimenti ad est di Rafah. Bombe sul confine libanese, contro Hezbollah: la tensione rimane alta. Se gli Usa rassicurano: “Si tratta di un'operazione di portata e durata limitate”; l'Idf avverte che l'offensiva andrà avanti. Il portavoce militare di Tel Aviv annuncia: “Abbiamo presentato al governo un piano per combattimenti a Gaza della durata di un anno”. Il direttore della Cia oggi in Israele per consultazioni con il premier Netanyahu sull'ultimo round di colloqui di pace.

Al Cairo sono ripresi infatti i negoziati per il cessate il fuoco e lo scambio tra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi, alla presenza di tutte le parti. I termini della proposta accettata da Hamas due giorni fa non sono accettabili per Tel Aviv, ma gli Usa sono ottimisti che una nuova versione dell'accordo possa riuscire a rompere lo stallo.

