ESTERI Gaza: ripartiti i negoziati al Cairo, si lavora per tregua temporanea

Al Cairo sono ripartiti i negoziati su Gaza. Fonti riferiscono che le parti sarebbero al lavoro per una tregua temporanea di 72 ore dopo un cessate il fuoco completo nell'area. Ma in contemporanea cresce lo scontro armato tra Israele e i miliziani di Hezbollah con base in Libano: l'esercito dello Stato ebraico ha lanciato un attacco preventivo dopo aver ricevuto informazioni secondo cui Hezbollah era pronto a lanciare 6mila missili. L'altra parte ha risposto con oltre 320 razzi e droni esplosivi. Sventato un attacco al quartier generale del Mossad.

