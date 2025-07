Gaza: riportati da fonti locali nuovi attacchi delle IDF nei pressi dei centri di distribuzione aiuti

Momentaneamente in stand-by il fronte siriano – dopo la fragile tregua concordata con le nuove autorità di Damasco, sulla questione drusa – resta Gaza l'epicentro dei raid delle forze dello Stato Ebraico.

Di cessate il fuoco, nella Striscia, quasi non si parla più – a dispetto dei tentativi di mediazione di Washington -; pare si stia assistendo piuttosto ad una recrudescenza degli attacchi. L'agenzia palestinese Wafa parla di almeno 31 persone uccise solo in questa prima parte di giornata. 7 delle vittime – è stato precisato – attendevano aiuti umanitari nei pressi del corridoio Netzarim, che taglia in due l'exclave.

Trappole mortali – stando a questi report – i centri di distribuzione. Sotto pressione in queste ore anche il nord della Striscia. Si parla di almeno 16 morti; stando a fonti mediche locali carri armati delle IDF avrebbero aperto il fuoco sulle tende che ospitavano sfollati nel campo di al-Shati.

No comment, al momento, di Israele. Ieri aveva fatto scalpore invece l'attacco combinato – aereo e terrestre – contro la città di Deir al-Balah, nel centro di Gaza. Colpita per tre volte – pare - anche una residenza del personale dell'Organizzazione mondiale della Sanità. “I militari israeliani sono entrati nella struttura, costringendo donne e bambini a evacuare a piedi verso Al-Mawasi nel mezzo di un conflitto attivo”, aveva denunciato il segretario Ghebreyesus. Aggiungendo come il personale maschile dell'Agenzia ONU, e i familiari, fossero stati ammanettati, spogliati, interrogati sul posto e sottoposti a controlli. Due operatori e due familiari dell'Oms sarebbero stati arrestati. Nella zona migliaia di sfollati. Decine i morti segnalati.