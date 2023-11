Gaza: si tratta la liberazione di un gruppo di ostaggi, proseguono le operazioni militari di Israele L'accusa di Tel Aviv ai media occidentali per il coinvolgimento di fotografi il 7 ottobre

Un nuovo raid israeliano ha colpito il campo profughi di Jabalia mentre l'esercito ha fatto irruzione nel quartier generale di Hamas a Gaza City, dove sarebbero stati i ideati e preparati gli operativi di Hamas per l'attacco omicida del 7 ottobre". Questo nel giorno in cui l'ufficio stampa del governo israeliano ha chiesto spiegazioni ai capi ufficio di Associated Press, Reuters, Cnn e New York Times circa il coinvolgimento di fotografi negli eventi del 7 ottobre. Un coinvolgimento, si afferma, «che supera ogni linea rossa, professionale e morale».

Sul campo l'IDF continua a concentrarsi sui tunnel della striscia di Gaza. Nel video vengono mostrati gli ingegneri da combattimento che individuano e distruggono gli ingressi dei tunnel nella Striscia di Gaza utilizzati dal gruppo militante Hamas. Una rete di 500 chilometri, 130 dei quali sono stati distrutti. Israele ha continuato il suo pesante bombardamento sulla Striscia di Gaza dalla notte fino a questa mattina, con decine di vittime nel campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza, e Sabra, nella parte occidentale. Sarebbe stato ucciso, in un attacco aereo, il capo dell'unità di missili anti-tank a Gaza.

Per il ministero della Salute palestinese di Hamas e 10.812 persone sono state uccise dall'inizio della guerra, 4.412 i bambini. E sulla ipotesi tregua trapelata nel pomeriggio, Israele smentisce: solo pause tattiche per consentire l'accesso ai convogli di aiuti umanitari che viaggiano lungo la strada Salah-Al-Din nel nord di Gaza. "Il nostro conflitto è con Hamas, non con il popolo di Gaza", ha affermato il portavoce dell'esercito. Di tutto altro parere il premier palestinese Mohammed Shtayyeh: che alla conferenza di Parigi sugli aiuti umanitari a Gaza, che ha riunito all'eliseo i leader di 50 nazioni ed alla quale Israele ha dato forfait, ha affermato il tempo è prezioso, vengono uccisi 6 bambini all’ora.

"La soluzione è porre fine all'occupazione, alle colonie. Non può esserci un cessate il fuoco quando ancora Hamas continua a lanciare missili su Israele". Ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa dopo un summit inaugurato dall'appello del presidente francese Emmanuel Macron, che ha chiesto di lavorare per un cessate il fuoco. La lotta al terrorismo "non può mai essere condotta senza regole". Aquiloni con i nomi degli ostaggi israeliani volano sul lungomare di Tel Aviv.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: