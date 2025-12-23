Gaza "simbolo del conflitto": l’allarme del cardinale Pizzaballa tra macerie e povertà

“A Gaza è tutto fermo: non c’è una vera ricostruzione, il negoziato non avanza, le macerie sono ancora lì, come pure i cadaveri sotto di esse”. Le parole del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, restituiscono la fotografia di una Striscia ancora segnata in profondità dalla guerra. In un’intervista rilasciata in occasione del Natale, Pizzaballa parla di una situazione in cui fame, scuole, ospedali e infrastrutture restano “una ferita aperta”, mentre anche in Cisgiordania la vita quotidiana è resa difficile da violenze e incertezze. Eppure, sottolinea, “questo Natale è importante”: la scelta è quella di vivere un Natale “normale”, aprendo chiese e case, accendendo le luci e facendo comunità.

Dopo la visita pre-natalizia a Gaza, il patriarca osserva che “non c’è più la guerra guerreggiata”, pur restando episodi sporadici di violenza. Si percepisce, spiega, “un desiderio di ripresa della vita”: più persone per strada, il cibo presente nei mercati, aiuti che entrano, soprattutto commerciali. “Non c’è fame, e questo va detto”, afferma, precisando però che la vita resta durissima: molte persone vivono ancora nelle tende, mancano coperte e protezioni dal freddo, migliaia di bambini sono senza scuola. “La guerra è finita, ma c’è tutto da ricostruire”.

Gaza, aggiunge Pizzaballa, è oggi “un simbolo del conflitto” e della tentazione di fuggire. La piccola comunità cristiana, invece, ha scelto di restare: “Dire ‘restiamo’ significa affermare chi siamo e chi saremo”. Sulla Cisgiordania, il patriarca denuncia la gravità degli attacchi dei coloni e l’impunità con cui avvengono, una realtà di cui “si parla poco”.

In conferenza stampa a Gerusalemme, Pizzaballa ha ribadito che “almeno il cibo c’è” e ha invitato a fare pressione su Hamas affinché accetti il piano in 20 punti proposto dal presidente Usa Donald Trump, definito “l’unica tabella di marcia” disponibile. Ha però condannato l’uso della violenza: “Ne abbiamo visto i risultati: distruzione”.

Il vescovo William Shomali ha confermato che nei mercati si trova cibo, ma ha evidenziato il nodo decisivo: la povertà estrema. Molti non lavorano, non hanno contanti e vivono solo grazie agli aiuti. Grave anche la carenza di farmaci: “Gli antibiotici sono diventati come una valuta pregiata”. Un Natale vissuto tra speranza e precarietà, con la pace indicata non come slogan, ma come responsabilità condivisa.







