ESTERI Gaza, Taiwan, Ucraina: alta tensione globale Israele lancia l'operazione "Breaking Dawn" con un raid su Gaza. 68 navi e 13 jet cinesi superano la linea mediana dello Stretto di Taiwan. Erdogan vola da Putin. Timori rientrati per una fuga radioattiva da Zaporizhizha

Almeno 7 le vittime a Gaza, tra cui una bambina di 5 anni, secondo fonti palestinesi. Fonti israeliane parlano invece di 15 morti, appartenenti alla Jihad Islamica compreso il comandante Tayasir Jabari. Il premier Yair Lapid ha dichiarato che l'operazione “breaking dawn” punta a rimuovere una minaccia concreta nei confronti di cittadini israeliani e nelle zone vicine a Gaza. Tutte le città israeliane ha replicato il leader politico della Jihad islamica Ziad Nahaleh “sono ora nel nostro mirino”. Torna a salire alle stelle la tensione in medio oriente nel giorno in cui la Cina annuncia la sospensione delle relazioni militari con gli Usa, mentre proseguono le imponenti esercitazioni attorno a Taiwan, quale contromisura per la visita della Speaker della Camera Nancy Pelosi. 68 jet e 13 navi nelle ultime ore hanno oltrepassato la linea mediana dello stretto che separa l'isola indipendentista dalla Cina. La Casa Bianca ha convocato l'ambasciatore cinese per condannare l'escalation.

E a proposito di Ucraina, mentre altre tre navi cariche di cereali hanno potuto lasciare i porti sul mar nero per dirigersi verso il Bosforo, il presidente turco Erdogan è volato a Sochi per incontrare Putin. Sul tavolo un accordo di cooperazione commerciale tra i due paesi, ma anche la Siria dove hanno posizioni diverse, il conflitto in Ucraina e l'accordo sullo sblocco del grano per il quale Putin ha ringraziato Erdogan, ricordando l'esportazione di cibo e fertilizzanti russi. Timori rientrati, nel pomeriggio, per possibili perdite radioattive dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia, dopo bombardamenti delle linee elettriche che Kiev attribuisce alla Russia. Uno scenario su cui ovviamente resta altissima l'attenzione dell'Italia che con le elezioni del 25 settembre va verso un cambio di Governo.

In video il senatore Usa Paul Strauss e l'ambasciatore ex Ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant'Agata







I più letti della settimana: