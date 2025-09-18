Gaza, Tajani confermi: “Aderiremo alla dichiarazione ONU sulla Palestina”

Prosegue senza sosta la nuova ondata di attacchi via terra dell'esercito israeliano su Gaza. Colpite le aree vicino agli ospedali di al-Shifa e al-Ahli, tra i pochi ancora funzionanti. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus lancia l'allarme: “Le strutture sanitarie della striscia sono sull'orlo del collasso. I feriti, i disabili e molti bambini – aggiunge - non possono raggiungere la salvezza, mettendo le loro vite in grave pericolo”. Bambini privati non solo della salute, ma anche della scuola. “Gli edifici scolastici della Striscia – evidenzia il vicario di Terra Santa Ibrahim Faltas – sono tutti distrutti”.

Intanto a Ravenna bloccati al porto due container di esplosivi diretti ad Haifa dopo una segnalazione di alcuni lavoratori. "C'è sempre una parte dalla quale stare - dichiarano il Sindaco della città Alessandro Barattoni e il Presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale – e l'Emilia-Romagna e Ravenna hanno ben chiaro quale sia: quella delle vittime innocenti e degli ostaggi, non quella dei Governi criminali e delle organizzazioni terroristiche”.

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani specifica che non si tratta di armi italiane inviate a Israele e conferma che l'Italia aderirà alla dichiarazione ONU per la creazione di uno stato palestinese. Da Londra il presidente americano Donald Trump, in visita ufficiale, afferma invece di essere in disaccordo nel riconoscere la Palestina.

Nel servizio l'intervista a Ibrahim Faltas (Vicario di Terra Santa)