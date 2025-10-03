Gaza: Trump rinnova l'ultimatum ad Hamas sul proprio piano. “L'inferno”, se non si raggiungerà l'accordo

La parola fine alla missione della Global Sumud Flotilla questa mattina; con l'abbordaggio della Marinette, l'unica imbarcazione riuscita temporaneamente a “bucare” il blocco navale dello Stato Ebraico.

Nelle stesse ore, per gli oltre 470 fermati in precedenza, veniva disposto il trasferimento in un carcere nel deserto del Negev; in vista dell'espulsione coatta. Non prima però di passare per le forche caudine del porto di Ashdod, con tanto di visita del Ministro Ben Gvir: fra i dioscuri della destra messianica israeliana. Che per non smentire la propria fama ha invocato una prigionia di alcuni mesi per gli attivisti, “in modo che si abituino all'odore dell'ala terroristica” - ha scritto su X -.

Il team giuridico della Flotilla fa sapere intanto come “diversi” arrestati abbiano iniziato uno sciopero della fame. Rifiutando di firmare documenti dove avrebbero dovuto riconoscere “falsamente” - è stato precisato – un “ingresso illegale” in territorio israeliano. Apprensione, poi, per la giornalista riminese Michela Monte; che era imbarcata su uno dei natanti. Dalla mezzanotte di ieri non si hanno più “notizie dirette”, ha comunicato la famiglia; confidando in condizioni di detenzione improntate al rispetto dei diritti umani. Da qui la richiesta di mantenere alta l'attenzione.

In questo quadro la partenza da porti del Sud Italia di altre 11 barche, dirette verso Gaza. Vicenda ancora tutt'altro che chiusa, insomma; e che ha contribuito a focalizzare l'attenzione mediatica su ciò che sta accadendo nella Striscia, mentre è in pieno svolgimento l'operazione di terra israeliana su Gaza City. “Chiedo a tutti i palestinesi innocenti di lasciare immediatamente questa zona potenzialmente mortale”, ha dichiarato oggi Trump.

Ma aree sicure per i civili non ve ne sono, ha sottolineato il portavoce Unicef; le zone designate da Israele nel sud – ha detto – sono “luoghi di morte”. Forse un dettaglio, tutto ciò, per l'inquilino della Casa Bianca. Che ha rinnovato l'ultimatum sul suo piano di pace; fissando la deadline a domenica alle 18, ora di Washington DC. Se l'accordo “non verrà raggiunto – ha scritto -, l'inferno, come nessuno ha mai visto prima, si scatenerà contro Hamas”.

Già un inferno in terra – tuttavia -, secondo i più, la situazione nell'exclave; l'agenzia Wafa riporta l'uccisione di almeno 63 persone, nelle ultime 24 ore, a causa degli attacchi delle IDF. La fazione islamista, dal canto suo, parrebbe ancora temporeggiare sulla proposta statunitense. Non così – pare - i Paesi del Golfo; fra i quali, secondo Bloomberg, si starebbe formando un consenso sulla necessità di attuare il piano Trump anche senza il consenso di Hamas. Con l'avvio della ricostruzione in aree della Striscia ritenute libere da milizie.







