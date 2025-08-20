Gaza: via libera al piano d'attacco israeliano su Gaza City. Richiamati 60.000 riservisti Prossima forse ad una svolta, la crisi ucraina. Mentre in Medio Oriente la diplomazia pare segnare il passo

Il conto alla rovescia è iniziato; con la chiamata di circa 60.000 riservisti israeliani, che entro un paio di settimane dovranno presentarsi in servizio. Obiettivo la totale conquista di Gaza City, dopo l'approvazione del piano d'attacco da parte del Ministro della Difesa. Si avvicina dunque il redde rationem, tra le macerie del centro più popoloso della Striscia. Senza esito gli sforzi dei mediatori arabi per una tregua. Così come il “sì” di Hamas ad un piano che – sottoline il Qatar -, riprendeva “quasi integralmente” quello precedentemente accettato dallo Stato Ebraico.

Tetragono però Netanyahu nella sua volontà di chiudere la partita nell'exclave. Il Premier ha fatto filtrare di voler accettare soltanto il rilascio immediato di tutti gli ostaggi. Condizione evidentemente irricevibile per i gruppi armati, che parlano di 18.885 bambini uccisi dalle IDF dall'inizio delle ostilità. Dati privi di conferme indipendenti; ma è indubbio come la situazione di Gaza interroghi la Comunità internazionale. Parole forti, nelle scorse ore, tra Macron e Netanyahu. Che trova una sponda però oltreoceano. Trump ha definito il leader israeliano “un eroe di guerra”, “un brav'uomo”.

Centrale, il ruolo dell'inquilino della Casa Bianca, anche nell'evoluzione della crisi ucraina. Emersi, dai vertici di Anchorage e Washington, input evidentemente graditi a Mosca: no all'adesione di Kiev alla NATO, così come all'invio di truppe di interposizione statunitensi qualora si raggiunga un cessate il fuoco. C'è chi vede in questi segnali una volontà di disimpegno dell'Egemone. “L'Europa è in grado di proteggere l'Ucraina” - ha del resto dichiarato nelle scorse ore Trump; dicendosi al contempo “ottimista” su una pace. Annullate allora le ferie, per concentrarsi sul possibile incontro fra Putin e Zelensky. Svizzera e Austria si sono offerte di ospitarlo; Washington parrebbe più orientata sull'Ungheria. L'idea sarebbe quella di un faccia a faccia preliminare, e poi un trilaterale per chiudere l'intesa.

Un rompicapo, però, le questioni territoriali; e ancora ben lungi dall'essere definite le eventuali garanzie di sicurezza per il Paese aggredito. Oggi un incontro virtuale fra i vertici militari dei 32 Paesi membri dell'Alleanza Atlantica.



