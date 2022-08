Gazprom blocca le forniture per tre giorni. Putin: "Sì agli ispettori Onu a Zaporizhzhia"

Sospese dal 31 agosto al 2 settembre le forniture di gas attraverso il Nord Stream. Lo rende noto la compagnia russa Gazprom, motivando la chiusura per lavori di manutenzione. Dall'Eliseo arriva la conferma che il presidente russo, Vladimir Putin ha acconsentito all'invio degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dell'Onu per un controllo nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina. Da giorni, infatti, Mosca e Kiev si accusano a vicenda di aver bombardato la zona, rischiando così un incidente nucleare. Intanto, circola online un nuovo video che mostra la presenza di mezzi militari russi parcheggiati all'interno della sala delle turbine, vicina a uno dei reattori nucleari della centrale. Alla fine la premier finlandese, Sanna Marin, si arrende e fa un test antidroga. I risultati dovrebbero arrivare tra una settimana e saranno resi pubblici. La bufera politica è scoppiata dopo che sono state diffuse le immagini delle 36enne con gli amici a una festa. Nelle ultime ore è emerso anche un nuovo video, che ritrae la premier mentre balla con nel privé di un club con un famoso cantante finlandese. Resta sul tavolo la possibilità che i russi abbiano hackerato i social di qualcuno vicino alla Marin. Dopotutto l'attuale governo di Helsinki sarà ricordato per la richiesta della Finlandia, storicamente neutrale, di entrare nell'Alleanza Atlantica.

