Gb, deputato David Amess aggredito e ucciso a coltellate

Il 69enne David Amess, deputato della maggioranza Tory che sostiene il governo britannico di Boris Johnson, è stato oggi aggredito e ucciso da uno sconosciuto che lo ha accoltellato ripetutamente mentre si trovava all'interno di una chiesa metodista nell'Essex, durante una riunione con suoi elettori nel proprio collegio.

L'aggressore del deputato britannico David Amess, secondo fonti ufficiose della polizia locale, è stato bloccato e arrestato nell'immediatezza dei fatti. Si tratta di un uomo. Per ora non ne è stata resa nota l'identità e non è chiaro se abbia il profilo di uno squilibrato o sia stato animato da qualche movente specifico. Le forze dell'ordine hanno anche precisato che non viene ricercato nessun altro individuo in connessione con l'omicidio dopo l'arresto che è stato compiuto.