ESTERI Gelo per la pace. Mosca accusa Kiev di aver attaccato la residenza di Putin Il presidente ucraino Zelensky parla di bugie e di un tentativo di giustificare futuri attacchi e sabotare i progressi nei colloqui di pace

Gelo sulle speranze di pace tra Mosca e Kiev. La Russia accusa l’Ucraina di aver tentato un attacco con 91 droni contro la residenza del presidente Putin nella regione di Novgorod e annuncia una possibile rappresaglia e la revisione delle proprie basi negoziali.

Accuse respinte dal presidente ucraino Zelensky, che parla di bugie e di un tentativo di giustificare futuri attacchi e sabotare i progressi nei colloqui di pace. “Non mi fido di Putin – ribadisce - e non credo che voglia porre fine al conflitto”.

Intanto nella notte esplosioni sono state segnalate a Zaporizhzhia e Odessa, mentre Kiev denuncia un attacco russo con due missili balistici Iskander-M e 60 droni. Il leader del Cremlino ordina all’esercito di proseguire l’offensiva per assumere il pieno controllo della regione di Zaporizhzhia, mentre un’analisi della BBC indica che negli ultimi dieci mesi le perdite russe sono aumentate più rapidamente che in qualsiasi altro periodo dall’inizio dell’invasione. Sul fronte diplomatico, Mosca si lamenta con Washington del presunto attacco ucraino e annuncia l'intenzione di rivedere la propria posizione negoziale. Trump appare irritato, mentre Kiev sostiene che dagli Usa arrivino garanzie di sicurezza per 15 anni, senza però passi avanti su Donbass e centrale nucleare di Zaporizhzhia.



