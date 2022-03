UCRAINA Gelo Usa-Russia dopo le dure dichiarazioni del presidente Biden. Sul campo l'offensiva prosegue

Putin "non può restare al potere" è "un dittatore e un macellaio". Joe Biden a Varsavia attacca il capo del Cremlino e annuncia "Prepariamoci ad una lunga battaglia per la libertà". Poi chiarisce: l'articolo 5 del Trattato dell'Alleanza è "un obbligo sacro". E al popolo russo dice: "Voi non siete il nostro nemico". Dal Cremlino dura la replica: "I nuovi insulti di Biden a Putin restringono ulteriormente la finestra di opportunità per ricucire i rapporti tra Russia e Stati Uniti".

È di almeno 5 feriti il bilancio dei due raid russi di questo pomeriggio su Leopoli. E' invece completamente distrutta Chernihiv. E 44 persone sono gravemente ferite, tra questi anche tre bambini, civili e militari, "che potrebbero non sopravvivere se non vengono portati a Kiev", spiega il sindaco. Colpito il memoriale dell'Olocausto di Drobitsky Yar, alla periferia di Kharkiv: "I nazisti sono tornati esattamente 80 anni dopo", attacca Kiev. Liberato il sindaco di Slavutych. Fallisce il tentativo di sbarco russo a Odessa. Le truppe russe hanno cercato di arrivare a Odessa dal mare e di sbarcare un gruppo di sabotaggio e ricognizione.

