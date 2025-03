Gene Hackman e la moglie morti per cause naturali: lei una settimana prima il celebre attore due volte premio Oscar è morto per problemi di cuore una settimana circa dopo che lei, colpita da una rara e spesso fatale malattia trasmessa dagli escrementi dei topi, era crollata senza vita

Il mistero della morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa è stato svelato oggi dagli investigatori del New Mexico: il celebre attore due volte premio Oscar è morto per problemi di cuore una settimana circa dopo che lei, colpita da una rara e spesso fatale malattia trasmessa dagli escrementi dei topi, era crollata senza vita sul pavimento di uno dei bagni di casa.

La coppia, sposata da 34 anni, è dunque morta per cause naturali, ma non per questo il racconto clinico degli investigatori e del medico legale del New Mexico, Heather Jarrell, è stato meno drammatico. Betsy avrebbe contratto la sindrome polmonare da Hantavirus, una grave malattia respiratoria causata dall'infezione con un virus trasmesso principalmente dai roditori. La malattia si manifesta per tre-sei giorni con sintomi simili a quelli dell'influenza, poi però il decorso volge al peggio se non si interviene prontamente con contromisure, ha detto Jarrell: si accumula fluido attorno e all'interno dei polmoni e il malato resta soffocato.

Betsy è stata trovata riversa sul pavimento di un bagno, Gene in un ingressino da un altro lato della casa. L'attore, 95 anni, aveva il morbo di Alzheimer allo stadio avanzato ed è possibile - ha detto Jarrell - che non sia stato consapevole che la moglie era morta. L'Alzheimer, secondo quanto si è detto in conferenza stampa, potrebbe aver contribuito alla morte. Gli investigatori hanno ricostruito gli ultimi movimenti della 65enne Betsy: il 9 febbraio era andata da un veterinario a recuperare Zina, uno dei tre cani della coppia, che aveva subito un piccolo intervento: ecco perchè l'animale, morto probabilmente di fame e sete, era stato chiuso in una gabbia.

Due giorni dopo era tornata a uscire per una serie di commissioni - una delle soste era stata in una farmacia - ed era tornata a casa verso le 17. A quel punto le comunicazioni col mondo si erano interrotte.

