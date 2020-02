Gennaio 2020: il più caldo di sempre, + 3,1°C in Europa

La percezione c'era già ma ora arrivano i dati ufficiali: il gennaio 2020 è risultato il più caldo di sempre, anche a livello globale, battendo il primato del gennaio 2016. A rilevarlo il Copernicus Climate Change Service, precisando che in Europa l'incremento è stato di 3,1 gradi centigradi sul periodo di riferimento 1981-2010. Le temperature medie sono state particolarmente elevate in diverse zone dell'Europa nord-orientale, anche oltre 6 gradi in più. Le stazioni di rilevazione in Finlandia centrale e meridionale, per esempio, hanno registrato il loro gennaio più caldo almeno dal 1961.

January #temperature highlights from #Copernicus #C3S:



In Europe, last month was the warmest January in our record, at 3.1°C warmer than the 1981-2010 average

Globally, it was warmest January in our record, but only barely warmer than 2016



More ️https://t.co/Y2Eb3jfZvG pic.twitter.com/t4JI24kpnE