STATI UNITI Georgia: sparatoria in una scuola, almeno quattro morti

Almeno quattro persone sono state uccise nella sparatoria avvenuta in una scuola superiore in Georgia, in una zona fuori Atlanta. Sarebbero 30 le persone ferite. Lo riferiscono fonti alla Cnn.

C'è un sospettato in custodia dopo che gli studenti sono stati evacuati. Il presidente Joe Biden è stato informato della sparatoria e sta seguendo la situazione.

