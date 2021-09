Germania al voto per scegliere il post Merkel

Germania al voto per le elezioni legislative del dopo Merkel. Sfida tra il socialdemocratico Olaf Scholz e Armin Laschet della Cdu-Csu, partita che si deciderà probabilmente per un pugno di voti. La cancelliera spinge il fronte conservatore nell'ultimo comizio ad Aquisgrana, ma la Spd è avanti nei sondaggi. Operazioni di voto cominciate stamani alle 8, termineranno alle 18. L'Europa guarda con il fiato sospeso alle scelte di Berlino, che orienteranno il futuro dell'Unione. Ma per avere un nuovo governo e chiarezza su chi sarà il prossimo cancelliere ci vorrà tempo: il nuovo Bundestag si insedierà presumibilmente il 26 ottobre. Lo ha stabilito all'unanimità il Consiglio degli anziani della Camera dei deputati, costituito dai direttivi e i gruppi parlamentari di tutti i partiti.