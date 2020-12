Germania: auto contro pedoni, morti e diversi feriti a Treviri Arrestato il 51enne alla guida, tra le vittime anche un bambino

Germania: auto contro pedoni, morti e diversi feriti a Treviri.

Sarebbero almeno quattro le vittime travolte da un'auto che ha investito diverse persone nella zona pedonale di Treviri, in Germania. Lo ha detto un reporter di NTV, che riferisce dal posto. Quelle confermate dalla polizia per ora sono due. Tra le vittime anche un bambino, dice la presidente della Renania-Palatinato, Malu Dreyer. Secondo quanto riferisce la Faz, ci sarebbero almeno 15 persone "gravemente ferite".

"Ci sono più morti e una serie di feriti gravi e molto gravi". Lo ha detto il portavoce della polizia di Treviri, secondo quanto scrive la Dpa. Intanto la polizia riferisce che alla guida dell'auto c'era un uomo di 51 anni tedesco, smentendo così le informazioni riportate da Bild secondo le quali alla guida ci sarebbe stata una donna. L'uomo è stato arrestato e la vettura sequestrata. Le autorità tedesche al momento non hanno prove di motivazioni politiche all'origine dell'attentato. Lo riferisce la Dpa citando fonti vicine alle forze dell'ordine della città del Nordreno-Westfalia. L'uomo non era noto alla polizia come soggetto "pericoloso", qualifica che si dà alle persone sospettate di atti violenti a sfondo politico.



