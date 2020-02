ESTERI Germania: auto contro un corteo di Carnevale, ci sono feriti

Nel primo pomeriggio di lunedì un'auto è finita sulla folla ad un corteo di Carnevale a Volkmarsen, in Assia (Germania), provocando oltre 30 feriti, tra cui diversi bambini. Alcuni sarebbero in gravi condizioni. Lo riporta l'agenzia di stampa Dpa e la Bild. Fermato il conducente. Secondo un testimone: "La vettura ha accelerato avvicinandosi al corteo". Ma per la polizia "è ancora troppo presto" per poter dire se l'autista abbia agito volontariamente. Sempre secondo la Bild, la polizia ha dovuto proteggerlo per evitare il linciaggio da parte dei presenti.



