Germania: brusca frenata dell'economia. Nel 2019 PIL cresciuto soltanto dello 0,6%

Notizie non buone, provengono da quella che è considerata la “locomotiva” d'Europa. Brusca frenata, infatti, dell'economia tedesca. Nel 2019 – riferisce l'Istituto di Statistica federale - il Pil è cresciuto soltanto dello 0,6%. Si tratta dell'incremento più basso degli ultimi 6 anni; più che dimezzato rispetto al 2018, quando fu dell'1,5%. Il dato è ancora peggiore se raffrontato a quello del 2017, quando il Prodotto Interno Lordo segnò una crescita del 2,5%. Per Berlino è la conferma di un momento assai delicato, anche a causa del braccio di ferro sui dazi innescato da Trump. In calo anche il surplus di bilancio: comprensivo degli Stati federali, delle municipalità e del sistema di previdenza sociale. Nel 2019 è stato di 49,8 miliardi di euro, pari all'1,5% del PIL; contro i 62,4 miliardi del 2018.