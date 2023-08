Germania: comparsa mega svastica di 30x30 metri in un prato Il simbolo nazista sarebbe stato falciato sull'erba

Germania: comparsa mega svastica di 30x30 metri in un prato.

Una svastica di circa 30 metri per 30 è comparsa su un prato nei pressi del porto di Rostock, nel nord-est della Germania. Il simbolo nazista sarebbe stato creato da sconosciuti falciando l'erba in un'area accessibile al pubblico. La rimozione della svastica è stata subito organizzata. Lo ha comunicato la polizia della città del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, che sta indagando sul caso. Lo riporta Faz. Il prato è stato rasato per eliminare il simbolo della svastica.

