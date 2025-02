Germania, elezioni: Cdu verso la Grosse Koalition con i socialdemocratici

Le borse accolgono positivamente i risultati delle elezioni tedesche: gli investitori scommettono su una stabilità politica che promette una maggior spesa pubblica per rilanciare l'economia tedesca in una fase cruciale per i destini dell'Europa. L'affluenza di questa tornata ha raggiunto l'83%, la più alta dalla riunificazione della Germania nel 1990. Dopo la vittoria dei conservatori della Cdu/Csu di Friedrich Merz, con il 28%, arriva la notizia che la Grosse Koalition con i socialdemocratici sconfitti nelle urne è possibile nel nuovo Bundestag. La destra di Afd, guidata da Alice Weidel, raddoppia i voti, piazzandosi al secondo posto con il 21%, ma per ora resta isolata. Merz ha infatti escluso la possibilità di collaborazione con il partito. Mentre per raggiungere la maggioranza di 316 seggi nel parlamento la strada sembra tracciata: Cdu e Spd, ma rimane l'incognita su una possibile inclusione dei Verdi, che al momento pare difficile. Merz, che non ha alcuna precedente esperienza in ruoli politici, è destinato a diventare cancelliere in uno dei momenti peggiori per la più grande economia europea. Da San Marino si congratula il Pdcs, che riconosce la leadership di Merz e il ruolo chiave della Germania nell'Ue, sperando una collaborazione sempre più stretta tra gli Stati membri su valori e obiettivi condivisi. Libera auspica un governo stabile basato sulla collaborazione tra centro democratico e sinistra riformista, per rafforzare la democrazia europea e affrontare le sfide geopolitiche globali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: